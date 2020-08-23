CHP İl Başkanı Özer'den Kovid-19 salgınında yeni tedbirler alınması talebi - Son Dakika

CHP İl Başkanı Ümit Özer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmasını istedi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda yaşanan vaka artışları nedeniyle, bazı çözüm önerilerinde bulunarak, yetkili kurumların yeni kararlar almalarını, denetimleri sıklaştırmalarını, halkı tedbirlere uymaya teşvik edecek bilgilendirme ve yardımlar yapılmasını talep etti.

Özer, bu kapsamda, otobüs, tramvay ve benzeri toplu taşıma araçlarına, kapasitesinin yarısı oranında yolcu alınması talebinde bulundu.

Vatandaşlara ücretsiz maske, dezenfekte ilaçları ve sağlık seti dağıtılması gerektiğini belirten Özer, alışveriş merkezi, kuaför, kargo şirketi gibi halkın yoğun girip çıktığı yerlerde, sosyal mesafeye uygun giriş çıkışların yapılmasının önemine dikkati çekti.

Düğün, cenaze, toplantı ve benzeri törenlerin tamamen yaş sınırı olmaksızın yasaklanması gerektiğini ifade eden Özer, hastalığın daha fazla yayılmaması için alınan ve alınacak tedbirler önemli olduğu kadar alınan-alınacak tedbirlere uymanın da bir o kadar önemli olduğunu, salgınla mücadelede ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini, rehavete veya paniğe kapılmadan tedbirlerin uygulanmasının önemini vurguladı.