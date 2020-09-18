Başkan Binzet, eğitim sorunlarını çözmeye talip olduklarını söyledi - Son Dakika

Başkan Binzet, eğitim sorunlarını çözmeye talip olduklarını söyledi

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, pandemi sürecinde eğitimde yaşanan sorunları çözmeye talip olduklarını dile getirerek açıklamalara bulundu.

Başkan Binzet, eğitim sorunlarını çözmeye talip olduklarını söyledi, System.String[]

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, pandemi sürecinde eğitimde yaşanan sorunları çözmeye talip olduklarını dile getirerek açıklamalara bulundu.

Türkiye'nin ağor bir pandemi döneminden geçtiğini vurgulayan Başkan Burak Binzet, "Bu süreçte tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da büyük sorunlar yaşanmaktadır. Yeni eğitim ve öğretim yılı pandemi koşullarında başlarken devlet okullarına giden öğrencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet, EBA üzerinden uzaktan eğitim alacak, 754 bin 429 öğrencinin evinde ise televizyon bulunmamaktadır. Bu çocuklarımızın eğitim alamayacağı bugünden açıktır. Çocuklarımızın eğitimi, sorunlarına hep birlikte çözüm arayacağımız en temel alanlardan birisidir. Eğitim sıcak siyasetin konusu olamaz. Salgında eğitim sürecine ilişkin genel başkanımızın bu hafta açıkladığı 14 maddelik çağrımızı yineliyoruz. Milli eğitim Bakanlığına gerekli mali kaynak sağlanarak ivedi olarak 57 bin 340 derslik ihtiyacı giderilmelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyor ve bunu yapamayacağını söylüyorsa, yer tahsisi yapılmak koşuluyla CHP'li büyükşehir belediye başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptir. Öğrenci başına düşmesi tavsiye edilen metre kareye çok daha hızlı bir şekilde ulaşmak için YÖK ile işbirliği yapılmalı. Üniversitelerin 2020-2021 öğretim döneminde açılmayacak fakültelerinin özellikle derslik, amfi ve konferans salonları gibi alanları doğrudan örgün eğitim sisteminin kullanımına tahsis edilmelidir. Yeniden dersliklerin hizmete girmesiyle birlikte çocuklarımızın eğitimi için ihtiyaç duyulan 92 bin 165 öğretmenin ataması zaman geçirilmeden yapılmalıdır. Tüm öğretmenlere kadro verilmeli, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen garabetine son verilmelidir. Okulların hijyen kurallarına uygun olacak şekilde açılması ve hijyen açısından MEB'e en az 60 bin kişilik kadrolu yardımcı hizmet personel alım yetkisi verilmelidir. Dezenfektan, maske ve ateş ölçümü cihazı gibi ihtiyaçlar için velilerden ek ücret talep edilmemelidir. Okullar açılmadan önce tüm bu ihtiyaçlar süratle giderilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı internet hizmeti sağlayıcısı kurumlarla ile görüşerek zorunlu örgün eğitim kapsamında devlet okullarına kayıtlı 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin internet erişimini sağlamalıdır. Bu hizmet için internet sağlayıcısı kurumların maliyeti evrensel hizmet fonundan sağlanmalıdır. Uzaktan eğitim süresince öğrenci ve öğretim elemanlarının tamamına sınırsız ve uzun süreli internet erişiminin ya ücretsiz ya da çok ucuza sağlanması için başta mobil telefon operatörleri olmak üzere tüm altyapı sağlayıcıları nezdinde girişimde bulunulmalıdır. Bu operatörlerin de sorumlulukları olduğunu hiç kimse unutmamalıdır. Her hanede öğrencinin yararlanacağı dizüstü, masaüstü ya da tablet bilgisayar bulunmalı bilgisayarı olmayan öğrencilerin ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından evrensel hizmet fonundan karşılanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapamayacaksa CHP'li belediyeler yılbaşındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla ve ayrıca açacakları yardım kampanyaları engellenmemek kaydıyla tablet ve bilgisayar sorununu çözmeye hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi sunduğumuz çözüm önerilerini hayata geçirecek iradeye sahiptir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Eğitim Bilişim Ağı, Cumhuriyet Meydanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Binzet, eğitim sorunlarını çözmeye talip olduklarını söyledi - Son Dakika

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