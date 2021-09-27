CHP İl Başkanı Özer'den "salgın dönemindeki öğrenme kaybı telafi edilsin" çağrısı - Son Dakika

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Milli Eğitim Bakanlığının salgın döneminde ortaya çıkan öğrenme kaybının boyutlarını ölçme ve telafisi için gerekli bilimsel çalışmaları başlatması gerektiğini söyledi.

Özer, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin tekrar başladığını, öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına kavuştuğunu belirterek, bunun mutluluğa sebep olması gerekirken yetersizliklerden dolayı büyük kaygıların ortaya çıktığını öne sürdü.

Okullarda ihtiyaç duyulan 101 bin yardımcı hizmet personelinin halen atanmadığına dikkati çeken Özer, "Okullarda hijyeni sağlayacak bu atamaların bir an önce yapılması gerekmektedir. Gerekirse bakanlığa ek kaynak aktarımı yapılmalı. Sosyal mesafenin korunması için sınıfların seyreltilmesi gerekiyor. Bunun en büyük sebebi 43 bin 627 derslik ihtiyacıdır. CHP olarak çocukların eğitimi için derslik ihtiyacını karşılamaya hazır." diye konuştu.

CHP iktidarında atanamayan öğretmen sorunu kalmayacağını ifade eden Özer, öğretmenlerin haklarını ve yaşam koşullarını da iyileştireceklerini sözlerine ekledi.