CHP İl Başkanı Ümit Özer mazbatasını aldı - Son Dakika

CHP Kayseri 37. Olağan Kongresinde yeniden il başkanlığına seçilen Ümit Özer, mazbatasını aldı.

Özer için Kocasinan İlçe Seçim Kurulu'nda mazbata töreni düzenlendi.

Mazbatasını İlçe Seçim Müdürü Mustafa Köseoğlu'ndan alan Özer, burada yaptığı konuşmada, bunun bir başlangıç olduğunu söyledi.

Özer, " Cumhuriyet Halk Partisi'nde bize destek veren, gönül veren, vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte omuz omuza, hep birlikte umuyorum ki Kayseri'de halkın iktidarını kuracağız. Gecemizi günümüze katıp bunu başaracağız." diye konuştu.

Mazbata törenine çok sayıda partili de katıldı.