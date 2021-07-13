CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması - Son Dakika

CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Türk milletinin 15 Temmuz'da bu ülkenin geleceğine kast edenlere karşı nasıl birlik ve beraberlik sergileyeceğini gösterdiğini söyledi.

Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla parti binasında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türkiye için bir uyarı olduğunu belirterek, "Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesinden ve izinden ayrılmadığımız, cemaatlere ve tarikatlara fırsat vermediğimiz sürece bu ülkede 15 Temmuz gibi hain darbe girişimlerinin yaşanması mümkün değildir." dedi.

15 Temmuz'da Türk milletinin bu ülkenin geleceğine kast edenlere karşı nasıl birlik beraberlik sergileyeceğini de göstermiş olduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Bir arada yaşamamızın, bir ve beraber olabilmemizin en önemli unsuru laik Cumhuriyetimizdir. Bedel ödedikçe daha çok seviyor ve daha çok anlıyoruz seni Atam. Eserini emanet ettiğin bizler ne Fetullahçı çeteye ne de biçim değiştirmiş türevlerine asla geçit vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyoruz. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi, FETÖ'nün bu devletin kılcal damarlarına kadar girdiğini de unutmayacağız. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize sağlıklı günler diliyor, yüce Türk milletinin demokrasi ve milli birlik gününü kutluyoruz."