CHP İl Başkanı Yücel: "Bir Kişiyi Ailesinin Ferdiyle, Kardeşiyle Hatta Babasıyla Yargılamak Doğru...

CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel , CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer 'in adaylığına ilişkin yapılan eleştirilere, "Sayın Soyer'in adaylığıyla ilgili tepkiler doğru ve yerinde değil, haklı değil. Bir kişiyi ailesinin ferdiyle, kardeşiyle hatta babasıyla yargılamak doğru değil. Bu ne siyaset anlayışıyla ne hukuk ve adaletle bağdaşan bir şey değildir" dedi. Yücel, adayların belirlenmesine yönelik de, "Değişim kaçınılmazdır. Adaylarımızın İzmir duruşuna sahip olmasını, İzmir ile bağ kurabilecek olması, parti içinde emeği geçmiş olması kriterleriydi. Herkesin memnun olması mümkün değil. Kimseye adaylık garantisi vermedik" ifadelerini kullandı.CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yücel, 26 Ocak 'ta gerçekleştirilen Parti Meclisi'nde İzmir Büyükşehir belediye başkan adayımız ve 23 ilçe belediye başkan adayımız belirlendi. Parti içi demokratik yarış dediğimiz süreç büyük ölçüde bitti. Öncelikle sayın Tunç Soyer ve ilçe belediye başkan adaylarımızın İzmirimize hayırlı olmasını diliyoruz. Aday belirlemede kriterimiz; adaylarımızın İzmir duruşuna sahip olmasını, İzmir ile bağ kurabilecek olması, parti içinde emeği geçmiş olması kriterleriydi. Ne mutlu bize tüm adaylarımız bu vasıflara sahip. Zaten bu sürecin bu kadar uzamasının en temel sebeplerinden birisi de neredeyse tüm aday adaylarımızın bu vasıflara sahip olmasıydı. Biz CHP olarak başkalarının yaptığı gibi İzmirlilerin bağ kuramadığı kişilerin aday olmasını hiçbir zaman düşünmedik. Böyle bir yaklaşımın İzmir'e yanlış olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.Tunç Soyer'in İzmirlilerin destekleyeceği bir isim olduğunu belirten Yücel, "İzmirlilerin gönül rahatlığıyla destekleyeceği bir isim. İzmir kültürü ile yetişmiş, sadece İzmir'de değil Avrupa 'da ve dünyada önemli görevlere imza atmış bir insan. İzmir'i görmezden gelen isimlerle karıştırmak ve karşılaştırmak doğru değil. AKP 'lileri kendilerinin bile içlerine sindiremedikleri, sarayın emriyle İzmirlilere dayatılan bir isimle Sayın Tunç Soyer'i kıyaslamak hiç doğru değil. Bunu yapsa yapsa zaten yapıyorlar, kutuplaşma ve polemik yapmak isteyen AKP yapıyor" şeklinde konuştu."Kırgınlıklar olabilir ama kimseye adaylık garantisi verilmedi"Adayların belirlenmesi sürecinde genel merkezde yoğun mesafe harcadıklarını dile getiren CHP İl Başkanı Yücel, İzmir il başkanlığı olarak örgütün her kademesinin ayrı ayrı görüşlerini alarak genel merkeze ilettiklerini söyledi. Bu görüşmeler sonucunda İzmir adayı ile ilgili beklentilerin, hususların tarafsız ve objektif bir şekilde masaya yatırıldığını dile getiren Yücel, "Biz İzmir il örgütü olarak en başından beri sürecin içindeydik. Ama nihai kararı veren MYK ve PM. Buralarda da parti içi demokrasiyi işleterek yapılan oylamalarla son kararlar veriliyor. Bu süreçte belki de seçim sürecinde örgütün sesine en çok kulak veren il başkanlarında bir tanesiyim. Belli konularda görüş ve önerilerimiz dinlenmiştir. Belli konularda dinlenmiş olabilir. Ancak siyaset tercih meselesidir, siyaset duruş meselesidir, tavır meselesidir. Bizim tercihimizle tavrımız da duruşumuz da CHP'dir. Bu süreci bu mantıkla bu bakış açısıyla yürüttük. Herkesin elbette memnun olması mümkün değil. 300'e yakın aday vardı ve bunlardan sadece 29 aday olacaktı. Bu durumda kırgınlıklar olabilir ama kimseye aday adayı ol ya da olma denmedi, kimseye adaylık garantisi verilmedi. Aday adaylarımızda sorumluluk gereği başvurularını yaptılar. Eğer kırgınlık varsa da bunların kısa süreli olacağını düşünüyoruz. Tüm aday adaylarımız CHP'nin başarısını üstün tutarak ve onların çevresinde destek olacaklarına şüphemiz yok" dedi.İl başkanı olarak her zaman eleştiriye açık olduğu ve sürecin adil bir şekilde yürüdüğünü dile getiren CHP İl Başkanı Yücel, "CHP içinde eğer görev alıyorsak, 'kendi istediğimiz isimler olmadı' diye bir tepki göstermemiz bence doğru değil. Çünkü kişiler üzerinden siyaset yapılması doğru değil. Biz siyaseti ilke ve ideoloji üzerinden yapıyoruz. Bugün görev birilerine verilir, yarın başka birilerine verilir. Bu bayrak yarışında kentimizin ülkemizin geleceği her şeyin üzerindedir. CHP'de adamcılık, biat kültürü yok demokrasi var. O yüzden bir kırgınlık, küskünlük varsa bile bunu demokrasi kültürü içinde aday adaylarımızın absorbe etmesi gerekiyor. Çünkü demokraside bizim istediğimiz olmadı diye demokrasi kültürü ile bağdaşmaz. Umarım verdiğimiz sözlere uygun olarak partimizin başarısına sekte buradaki hiçbir kayıp vermeden yola devam ederiz" ifadelerini kulandı. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'e gelecekİzmir'de başkan adayların açıklanmayan Buca ve Bayraklı ilçelerinin 2 Şubat PM'de belirleneceğini dile getiren Başkan Yücel, her iki adayın belirlenmesinin ardından hızlı şekilde seçim süreci yol haritasını belirleyeceklerini söyleyerek, "İlçe başkanlarımızla bir toplantı yapacağız, önümüzdeki günlerde milletvekillerimizle toplantı yapacağız. Sokak ve esnaf çalışmalarımız zaten devam ediyor, ilçeler üzerinde yapılacak çalışmalara zaten katılacağız. İlçeler bazında mini mitingler yapmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyareti olması söz konusu. Bizim için her şeyden önce öncelik, CHP'nin başarısı, İzmir'in ve ülkemizin geleceği. Bu süreçte adaylarımızla bir araya gelerek ortak bir çalışma programı hazırlayıp seçimlere en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.CHP İl Başkanı Deniz Yücel, toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı."Biz devrimciliği savunan bir partiyiz, değişim kaçınılmazdır"Bir gazetecinin 'Mevcut başkanlar İzmir duruşuna sahip değil miydi de aday gösterilmedi' sorusuna Yücel, şöyle yanıt verdi:"Biz devrimciliği savunan bir partiyiz. Değişim ve revizyon sol ideolojinin temelinde vardır. Değişim kaçınılmazdır. Değişimin nedeni olarak başarıyı ve başarısızlığı aramak doğru değil. Bu bir bayrak yarışıdır. Belli ilçelerde belli başkanlarla devam edilmeme yolunda kararlar alınmış olabilir, ama bunu belediye başkanlarımız başarısızlığı olarak değerlendirmek doğru değildir. Bunun altında parti içi çekişme, birtakım hesap ve beklentiler olduğunu aramak kesinlikle doğru değil. Ben böyle bir çalışmanın hesabın içerisinde olmadım, olmamam da. Vicdanımı rahatsız eden hiçbir işin içinden olmadım bundan sonra da olmam. Değişime karşı koymamız mümkün değildir. Değişim her zaman beklenir. Sadece belediye başkanları değil, yönetim kademelerinde, genel merkez düzeninde de beklenir. Değişimde önemli olan gelenin gideni aratmamasıdır. Bu spekülasyonlar İzmir'de CHP'nin başarısını engellemek için çıkarılıyor" diye konuştu."Kocaoğlu bizim için partimizi için çok değerli""Çıkarılan adaylar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 'nun CHP'nin kurultay sürecindeki tutumunun bedeli mi" yönündeki soruya CHP İl Başkanı Yücel, "Mevcut listenin kurultay hesabıyla yapıldığı iddiası içi boş bir iddia. Sayın Kocaoğlu bizim için partimizi için çok değerli. İzmir'e 15 yıl vermiş olduğu hizmetin ötesinde bundan sonra da CHP'ye destek ve katkısının her zaman ihtiyaç olduğumuz bir isim. Ben bu görevi ve siyaseti birilerini bir yere taşımak için yapmıyorum. Benim için partimin başarısı İzmir'in geleceği, ülkemizin geleceği her şeyin üzerinde. Belirlenen adayların bir takım iddialarla belirlendiği iddiası spekülasyondan öteye gidebilecek bir şey değil. Bu düşünceler mesnetsiz ve temeli olmayan görüşten ibaret" şeklinde yanıt verdi.'FETÖ'yü destekleyen CHP'li aday' sorusuCHP'nin Narlıdere Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Ali Engin 'e yönelik bir gazetecinin "Fethullah Gülen cemaatinde çok belirgin bir ismin CHP'den aday olması ile ilgili ne düşüyorsunuz" sorusuna karşılık Yücel, şunları söyledi:"Öyle bir ismin adaylaştığı konusunda bir bilgim yok. İnceleyelim. Cumhurbaşkanının, başbakan yardımcılarının geçmişte övdüğü bir isimden bahsediyorsunuz. Bu konuda adaletli ve vicdanlı olmak gerektiğini düşünüyorum. İnceleriz, bakarız tarihlere bakarız ne demiş."CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Sevda Erdan Kılıç 'ın parti meclisinden istifasına yönelik soruya Yücel, "Tamamen benim dışımdadır. Benimle ilgili restleşmesi söz konusu değildir. Parti içi meseledir. Bana şahsen kendisinin ifade ettiği söz konusu değil. Ben o gün genel merkezdeydim. Kendisiyle henüz görüşmedim, böyle bir paylaşımı ifadesi var mı bilmiyorum" şeklinde konuştu."Aday gösterilmeyenler başka bir partiden aday olabilir mi" sorusuna Başkan Yücel, "Başka partilere geçmeleri gibi bizim endişemiz yok. Küskünlük, kırgınlık varsa onları tamir etmeyi biliriz. Elimizi taşın altına koymayı biliriz. Önümüzde 2 aylık süreç var, partimizin başarısını engelleyecek hiçbir davranışa tahammülümüz yok. Parti başarısının önüne kimse geçemez. Kişilerin beklentileri elbette olacak. İhtiyaç olduğu takdirde de onlarla da bir araya geleceğiz" dedi."Öncelikli hedefimiz 28 ilçe"İzmir'de hedeflerine yönelik de açıklamada bulunan Deniz Yücel, şöyle konuştu:"30'da 30 nereden baktığınıza bağlı. Tire ve Kiraz ilçelerinde aday çıkarmama konusu bizim insiyatifimiz dışında olan bir konudur. Dolayısıyla şu anda hedef; İzmir'de 28 ilçe belediye ve büyükşehir kazanmaktır. Ancak ittifakımız söz konusudur. Olaya bu açıdan baktığımızda AKP- MHP ittifakına tek bir belediye bile vermemek, 30 ilçede de CHP - İYİ Parti ittifakı olarak 30'da 30 hedefimizi yerine getirmektir. CHP olarak öncelikli hedefimiz 28 ilçe, ancak aday göstermediğimiz Kiraz ve Tire'de İYİ Parti adayının kazanmasını sağlamak.""Soyer'in adaylığıyla ilgili tepkiler doğru değil, haklı değil"İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e ilişkin yapılan eleştirilere de yanıt veren Deniz Yücel, şunları söyledi:"Sayın Soyer'in adaylığıyla ilgili tepkiler doğru ve yerinde değil, haklı değil. Kişiler üzerinde değil ideolojiler üzerinden siyaset yapmak doğru. Bir kişiyi ailesinin ferdiyle, kardeşiyle hatta babasıyla yargılamak doğru değil. Bu ne siyaset anlayışıyla ne hukuk ve adaletle bağdaşan bir şey değildir. Bu eleştirileri getirirken bir takım kararlar alınırken o dönemin koşullarına, o dönemin hukuk düzenine bakarak bu eleştirilerin o şekilde getirilmesi gerekir. Ne bir kişinin yakını tarafından yargılanması doğrudur ne de 2009 şartlarında 12 Eylül döneminde alınan bir takım kararların yargılanması, eleştirilmesi, tartışılması doğrudur. Dolayısıyla bu tepkiler ve eleştiriler haksızdır. Bunun seçim sonuçlarına yansıyacağını düşünmüyorum."Yücel, kadın aday sayısının beklentinin altında kaldığını, daha fazla ilçede kadın adayla seçime gidilebileceğini ancak yapılan çalışma sonucu ortaya bu tablonun çıktığını da sözlerine ekledi. - İZMİR