CHP İl Başkanı Yücel: İtiraz Edenin Arkasında Başkaları Var Mı, Araştırıyoruz
16 dakika önce
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yeniden adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesine neden olan itirazı yapan H.K.
CHP İzmir
İl Başkanı Deniz Yücel
, Balçova
Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya
'nın yeniden adaylığının Yüksek Seçim Kurulu
tarafından düşürülmesine neden olan itirazı yapan H.K.'nın, yüz kızartıcı suçtan hüküm giydiğini öğrendiklerini belirterek, "Birilerinin taşeronluğunu yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Arkasında başkaları var mı, bunu araştırıyoruz" dedi.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel yapılan itiraz üzerine YSK tarafından adaylığı kesin olarak düşürülen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın durumu ile ilgili açıklama yaptı. Çalkaya'nın adaylığına itiraz eden H.K: 'nın CHP üyesi olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. Yücel, "Bu şahsı araştırdık, şahsın belli kişilerin veya grupların yönlendirmesi ile bu şikayeti yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Şahsın yüz kızartıcı suçlardan hüküm giydiğini tespit ettik. Birilerinin taşeronluğunu yapmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi.
Anayasa'nın 76. Maddesine göre Çalkaya'nın seçilme yeterliliğine sahip olduğunu ifade eden Yücel, şunları söyledi:
"YSK'dan gelen karar bizi üzdü. Ayrıca ülkedeki hukuk sistemine olan güveni sarstı. Balçovalıların iradesini hiçe sayan bu karara karşı İzmir ve Balçova seçmeninin en iyi cevabı sandıkta vereceğini düşünüyoruz. Partimiz yeni bir isim belirleyecek, başka bir arkadaşımız görevlendirilecek. O arkadaşımızın da en yüksek oy oranı ile seçimi kazanacağına inanıyoruz."
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:54 Kaynak: DHA
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