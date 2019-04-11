Son Dakika Haberleri: CHP İl Başkanlarından, Başkan Gökhan Yüksel'e Tebrik Ziyareti

CHP İl Başkanlarından, Başkan Gökhan Yüksel'e Tebrik Ziyareti

11 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlarından; Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

CHP İl Başkanlarından, Başkan Gökhan Yüksel'e Tebrik Ziyareti, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlarından; Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları, Başkan Gökhan Yüksel'e hayırlı olsun temennilerini iletirken misafirperverliğinden dolayı da kendisine teşekkür etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konuklarının nazik ziyaretlerinden dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:34 Kaynak: İHA
Amasya, Kartal, Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Yüksel, Politika
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