CHP İl Başkanlığı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika
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CHP İl Başkanlığı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

19.05.2022 15:08
CHP İl Başkanlığı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adımın hem kurtuluş mücadelesinin başlangıcı hem de modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanına giden sürecin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Bu görkemli mücadelenin103 yıl önce cumhuriyet için halkçı-devletçi sosyal gelecek, ulusalcı ve laik amaçlar adına 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatıldığını anımsatan Coşkun, şunları kaydetti:

"CHP, dün olduğu gibi bugün de emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine/taşeronlarına karşı bağımsızlığı, özgürlüğü, birliği, kardeşliği, laik cumhuriyeti ve sosyal hukuk devletini savunmaktadır. CHP Sivas İl Örgütü olarak bizler cumhuriyetimizin kazanımlarının yok edilmesi, bireyin özgürlüklerinin kısıtlanması ve ulusal birlik ve beraberliğimizin tartışılır hale geldiği günümüzde görev sorumluluklarımızın bilinci içerisindeyiz. 19 Mayıs 1919'da Ulusal Kurtuluş Savaşımızı başlatma kararlılığı ile Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlem, tüm Kuvayı Milliye kahramanlarını şükranla anıyor, Sivas halkının ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

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Kaynak: AA

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