CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş açan kişi tutuklandı

Hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı soruldu! CHP ve Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Olay, 6 Nisan günü saat 04.00 sıralarında gerçekleşmişti. CHP İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan ateş edildiği belirlenmişti. Kamera görüntülerini inceleyen polisin çalışması sonrasında otomobilin sahibi Arif P.(26), Berkan Ö.(22), Anıl Ö.(20) ve Ferhat E.E.(23) gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'ne 10 Nisan'da çıkarılan Anıl Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer üç şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakılmışlardı.