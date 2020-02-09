CHP İl Kongresinde Ümit Özer güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP İl Kongresinde Ümit Özer güven tazeledi - Son Dakika

CHP İl Kongresinde Ümit Özer güven tazeledi

6 saat önce

KAYSERİ'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Ümit Özer, başkan adayı Mustafa Aslan ile girdiği yarışı kazanarak güven tazeledi.

CHP İl Kongresinde Ümit Özer güven tazeledi, System.String[]

KAYSERİ'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Ümit Özer, başkan adayı Mustafa Aslan ile girdiği yarışı kazanarak güven tazeledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda yapılan kongreye, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve delegeler katıldı. Kongrede konuşan CHP İl Başkanı Ümit Özer, özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiklerini belirterek, "Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'dir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüze hedefler koymalıyız. Bizler Türkiye'ye umut olmalıyız. Oturduğumuz başkanlık koltuğu halka hizmet koltuğudur. " dedi.

CHP Kayseri İl Başkanlığına aday olan Mustafa Aslan da, demokratik bir süreç izlediklerini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'mizin demokratik koşullarını işleten bir partidir. Bizim kongrelerimiz bayram yeridir. Demokratik bir süreç izliyoruz. Bizler herkesin sözcüsü olacağız. Susan bir il başkanı yerine konuşan bir başkan olacağım" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 453 delege oy kullandı. Açılan sandıklar sonrası mevcut başkan Ümit Özer 239, başkan adayı Mustafa Aslan ise, 198 oy aldı. 15 oy ise, geçersiz sayıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:58 Kaynak: DHA
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