CHP il yönetimi, Başkan Kılınç ile bir araya geldi
39 dakika önce
CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ile yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
CHP Adıyaman
İl Başkanı Deniz Çakmak
ile yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç
'a ziyarette bulundu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 31 Mart seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Süleyman Kılınç'a başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise CHP İl Başkanı Deniz Çakmak'a ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN
Erdoğan'ın "revizyon" çıkışına İYİ Parti, CHP ve HDP ne diyor?
Belediyeden şaşkına çeviren ceza yöntemi: Çöpler sahiplerine iade edildi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor
Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı