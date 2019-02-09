CHP İlçe Adaylarını Belirledi
35 dakika önce
CHP tarafından Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinin belediye başkan adayları açıklandı.
CHP
tarafından Gaziantep
'in Şahinbey
, Şehitkamil
ve Oğuzeli
ilçelerinin belediye başkan adayları
açıklandı.
CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, Şahinbey ilçesinde Dr. Sezgin Sönmez'i, Şehitkamil'de Nesrin Tuncel'i ve Oğuzeli'nde Mustafa Dinçkan'ı aday gösterdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Melih Meriç
, "Çok sayıda adayımız arasında tercih yapmakta gerçekten çok zorlandık ama bu süreci de tamamlamış olduk." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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