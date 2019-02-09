Son Dakika Haberleri: CHP İlçe Adaylarını Belirledi

CHP İlçe Adaylarını Belirledi

35 dakika önce

CHP tarafından Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinin belediye başkan adayları açıklandı.

CHP İlçe Adaylarını Belirledi, System.String[]
CHP tarafından Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinin belediye başkan adayları açıklandı.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, Şahinbey ilçesinde Dr. Sezgin Sönmez'i, Şehitkamil'de Nesrin Tuncel'i ve Oğuzeli'nde Mustafa Dinçkan'ı aday gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Melih Meriç, "Çok sayıda adayımız arasında tercih yapmakta gerçekten çok zorlandık ama bu süreci de tamamlamış olduk." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Oğuzeli, Şehitkamil, Şahinbey, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tek Tweet ile CHP'deki Skandallar Zincirini Gözler Önüne Serdi Babası Nedeniyle Eleştirilen Tunç Soyer: Hırsızlığımı Bulamadılar Babamla Uğraşıyorlar

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:43:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP İlçe Adaylarını Belirledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]