CHP ilçe başkanı AK Parti'ye geçti - Son Dakika

CHP ilçe başkanı AK Parti'ye geçti

BURSA - Bursa'nın dağ ilçesi Orhaneli'nde önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yapan Ahmet Güneş partisinden istifa ederek AK Parti'ye üye oldu.

Orhaneli AK Parti ilçe teşkilatında düzenlenen törende Ahmet Güneş'e Bursa İl Başkan Yardımcısı Osman Öztürk AK Parti rozetini taktı. AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan, "Orhaneli'de bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Daha öncesinde CHP ilçe başkanı olarak görev yapan arkadaşımız Ahmet Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 tam bağımsız hedefleri ve dünya lideri olduğundan dolayı Ak Partiye üye olmak istediğini bizlere bildirdi. Bizde teşkilatımız olarak sevinçle karşılayıp parti teşkilatımıza üyeliğini kabul ederek gerçekleştirdik. 2023 seçimlerinde inşallah AK Parti bayrağını Orhaneli'de dalgalandıracağız" dedi.

İlçe Başkanı Ramazan Turhan'ın Orhaneli ilçesine hizmet ve çalışmalarından dolayı etkilendiğini ifade eden Güneş ise, "CHP'den istifa ederek Başkan Turhan ile beraber Orhaneli'ye hizmet etmeye karar verdim. Bu sıcak karşılamadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemize hizmet için hep beraber çalışacağız" diye konuştu.

Güneş, bildiri yayınlayan 103 subay içinde şunları ekledi;

"Geçmiş dönemlerde Türkiye'de gerçekleştirilen darbelerden bahsedecek olursak hiç bir lidere yaramamıştır. Milli iradeye saygısızlık ve pervasızlıktır."

Ahmet Güneş, 2013- 2015 yıllarında Orhaneli ilçesinde CHP ilçe başkanlığı görevini yürüttü.