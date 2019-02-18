Son Dakika Haberleri: CHP İlçe Başkanı Akyol ile Yönetimi Görevden Alındı

CHP İlçe Başkanı Akyol ile Yönetimi Görevden Alındı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve ilçe yönetimi görevden alındı.

CHP İlçe Başkanı Akyol ile Yönetimi Görevden Alındı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve ilçe yönetimi görevden alındı.

31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi yaşanan liste krizinde Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, "16 Şubat 2019 tarihinde İlçe Başkanımız Tuncay Akyol, listenin yönetim kurulu tarafından reddedildiğini tebliğ etti. Bu durumda mevcut CHP ilçe yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir" demişti. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve ilçe yönetimi görevden alındı.

Belediye Başkanı Kantarcı, Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve yönetiminin görevden alınması ile ilgili olarak, "Yaşananlara üzgünüm" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:19 Kaynak: İHA

Politika
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