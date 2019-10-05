Chp ilçe başkanı evinin önünde darbedildi (2)
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OLAYLA İLGİLİ 3 GÖZALTIAydın'ın Efeler ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in evinin önünde darbedilmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:56 Kaynak: DHA
OLAYLA İLGİLİ 3 GÖZALTI
Aydın'ın Efeler ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in evinin önünde darbedilmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Zanılların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Burhan CEYHAN/ AYDIN,
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