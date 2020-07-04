CHP ilçe Başkanı Gürbilek'ten Esnaf Odası Başkanı Çalım'a sert tepki - Son Dakika

CHP ilçe Başkanı Gürbilek'ten Esnaf Odası Başkanı Çalım'a sert tepki

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım'ın sosyal medya aracılığıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çalışmalarını görmezden gelmeye ve değersizleştirmeye yönelik paylaşımlarda bulunmasını sert bir şekilde eleştirerek "Nasıl...

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım'ın sosyal medya aracılığıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çalışmalarını görmezden gelmeye ve değersizleştirmeye yönelik paylaşımlarda bulunmasını sert bir şekilde eleştirerek "Nasıl ki güneş balçıkla sıvanmazsa, birileri görmezden geliyor ya da dile getirmekten imtina ediyor diye de başarılar gölgelenemez. Bu tarz tavır ve davranışlar içerisinde olan her kim olursa olsun tarafımızca muhatap alınmayacaktır" dedi.

Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
İkinci el araç alacaklar dikkat! Binlerce kişiyi dolandırdılar, sizi dolandırmasınlar
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi


Gürbilek yaptığı açıklamada, "Kentimizde faaliyet gösteren binlerce esnafın temsilcisi konumunda olan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım'ın son dönemlerde siyasi bir karalama kampanyasının parçası haline geldiğini üzülerek görmekteyiz. Pandemi sürecinin en başından beri ilçemizdeki tüm esnaf ve sanatkarları korumaya yönelik adımlar atan Belediye Başkanımız Ömer Günel'in icraatlarını hiçe sayarak, temsil ettiği üyelere karşı sorumsuz açıklamalarda bulunan Ahmet Çalım, bu tarzından derhal vazgeçmelidir. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde en mağdur olan kesimlerin başında gelen esnaf ve sanatkarların çıkarlarını korumakla yükümlü bir meslek örgütü başkanı olan Ahmet Çalım'ı, var olma sebebini ve asli sorumluluğunu unutarak kent siyasetine yön vermeye çalışan bir aktör haline gelme çabasını kınıyoruz. Elbette ki arzu eden herkes siyasi arenada görev üstlenebilir. Ancak temsilcisi olunan sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin ardına gizlenerek girişilen siyasi hamlelerin kentimizde karşılık bulacağını düşünmek öngörü yoksunluğundan başka bir şey değildir. Ahmet Çalım ya temsil ettiği STK'nın sorumluluğunu taşıyacak ya da o makamdan istifa ederek siyaset yapacaktır " dedi.


Siyaset yapmak isteyen, siyaset arenasına insin


Siyaset yapmak isteyenlerin siyaset arenasına inmesini ve kamu kuruluşlarının kaynaklarını kullanmaktan vazgeçmesini isteyen CHP İlçe Başkanı Gürbilek sözlerini şöyle sürdürdü: " Kentimiz Kuşadası, Ömer Günel'in başkan olarak seçilmesinin ardından uzun yıllardır hasret kaldığı hizmetlerle tanışmıştır. Göreve geldiği gün itibari ile seçim sürecinde söz verdiği gibi pazar yeri kiralarında yüzde 30 indirim sağlayan, pazaryeri alanlarını düzenleyen, pandemi sürecinde sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla hiçbir kesimin mağdur olmasına izin vermeyen Belediye Başkanımız Ömer Günel, son olarak pazar yeri esnafı ve belediye kiracıları ile ilgili önemli bir kararın alınmasına ön ayak olmuştur. Kuşadası Belediye Meclisi'nde Başkan Ömer Günel'in önerisi ile pandemi sürecinde tezgahlarını açamayan pazar yeri esnafı ile belediyenin kiracısı olan esnaftan söz konusu döneme ilişkin kira bedeli almama kararı alınmıştır. Ancak Ahmet Çalım, Başkan Ömer Günel'in çaba ve girişimlerini yok saymakta ve önemsizleştirmeye çalışmaktadır.Bugün KESO sayfasından bu konuyla ilgili yapmış olduğu paylaşımda Belediye Başkanımıza bir teşekkür etmeyi bile çok görmüştür. Unutulmamalıdır ki belediye meclisine Sayın Ömer Günel başkanlık etmektedir ve Kuşadası ile ilgili olarak alınan her kararda en büyük pay kendisine aittir. Nasıl ki güneş balçıkla sıvanmazsa, birileri görmezden geliyor ya da dile getirmekten imtina ediyor diye de başarılar gölgelenemez. Bu tarz tavır ve davranışlar içerisinde olan her kim olursa olsun tarafımızca muhatap alınmayacaktır. KESO Başkanı Ahmet Çalım'ın sorumsuzca ve sadece ucuz siyaset mantığı ile yaptığı açıklamayı bir kez daha kınıyor, değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum " - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Günel, Kuşadası, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 08:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP ilçe Başkanı Gürbilek'ten Esnaf Odası Başkanı Çalım'a sert tepki - Son Dakika

Son Dakika

20:47 Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı 18:23 Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:59 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 16:05 Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
07:48
İkinci el araç alacaklar dikkat! Binlerce kişiyi dolandırdılar, sizi dolandırmasınlar
07:47
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
04:47
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
04:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler yaşananları anlattı
01:33
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
00:38
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 09:08:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP ilçe Başkanı Gürbilek'ten Esnaf Odası Başkanı Çalım'a sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]