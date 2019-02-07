CHP İlçe Başkanı Hakkında Tehdit ve Hakaret İddiası

İzmir
'de bir kadın, CHP Bornova
İlçe Başkanı Asım Güven'in, kendisini tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
Alınan bilgiye göre, Çamdibi Polis
Merkezi Amirliğine başvuran A.T. (46) isimli kadın, CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven'in kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğu iddiasında bulundu.
"Can güvenliğinden endişe ettiğini" savunan kadın, Güven'den şikayetçi oldu.
A.T, polise verdiği ifadesinde, iş aramak amacıyla CHP Bornova İlçe Başkanlığına gittiğinde tanıştığı Asım Güven'in, yardımcı olmak vaadiyle kendisiyle yakınlık kurduğunu ileri sürdü.
Şikayetçi A.T, ifadesinde, şu iddialarda bulundu:
"Asım Güven'i yaklaşık 6 ay önce iş aramak üzere gittiğim CHP Bornova İlçe Başkanlığında tanıdım. Kendisi bana kömür ve gıda yardımı için teklifte bulundu. Bana gıda ve maddi yardımda bulundu. İş bulma sözünde durmadı ve bu nedenle aramızda kırgınlık oluştu. Yaklaşık 6 ay süren birliktelik sonrası ayrılmak istediğimi söyledim. Asım da bana 'Benden ayrılamazsın, ayrılırsan seni öldürürüm' dedi. Ben 'Bu işin hakimi, savcısı var' dediğimde 'Hakim, savcı dokunamaz' karşılığını verdi. Korktuğum için evimi ve telefon numaramı değiştirdim. Beni tehdit eden ve hakarette bulunan Asım Güven'den şikayetçiyim."
"Siyasi rakiplerimin yaptığı karalama kampanyasıdır"
Asım Güven ise iddialara ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A.T'nin iddialarının tamamen uydurma ve yıpratma amaçlı olduğunu öne sürdü.
Siyasi rakiplerinin iftirası ile karşı karşıya olduğunu savunan Güven, "Bu bana atılan bir iftiradır. Siyasi rakiplerimin yaptığı karalama kampanyasıdır. Bunun parti içinden birileri tarafından yapıldığını düşünüyorum. Ben bunlara sadece gülüp geçmekle yetiniyorum. Ben 30 senedir siyaset yapıyorum. Bu tamamen karalama kampanyasının bir ürünüdür. İddiaların ciddiye alınacak tutarlı bir tarafı da yoktur." dedi.