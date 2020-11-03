CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir'den açıklama - Son Dakika

CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir'den açıklama

03.11.2020 19:58
CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir'den açıklama, System.String[]

Muğla'nın Fethiye İlçesin'de yayın yapan yerel bir gazetenin "CHP Genel Merkezi tarafından Alim Karaca'nın istifası istendi" haberi üzerine CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir açıklama yaptı.

Muğla'nın Fethiye İlçesin'de yayın yapan yerel bir gazetenin "CHP Genel Merkezi tarafından Alim Karaca'nın istifası istendi" haberi üzerine CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir açıklama yaptı. Başkan Demir " Cumhuriyet Halk Partisi'nin Fethiye iktidarındaki yerel yönetim başarısından rahatsızlık duyan, siyasi ömrünü tamamlamış odakların yalan ve iftiralar üzerine kurduğu hayal dünyası boşuna bir gayrettir" dedi.

Açıklamasında bahse konu yayın organını sert bir dille eleştiren CHP İlçe Başkanı Demir, "Fethiye'de yayın yapan bir yerel gazetenin daha önceki tarihlerde Belediye başkanımız Alim Karaca'ya yapılmış bir hakaret saldırısı yeni bir düzmeceyle yeniden gündeme getiriliyor. Esas konu bilindiği üzere yine başkanımız tarafından adliyeye intikal ettirilmiştir. Bu komplo olaydan yola çıkarak 'CHP Alim Karaca'nın istifasını istedi' gibi yalan ve asılsız haberler üretmenin karşılığını da yine yasalar önünde verecekler" diye konuştu.

İlçe Başkanı Demir Konuşmasına şöyle devam etti; "Belediye Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ve Belediye Başkanımız Alim Karaca önderliğinde tüm kamuoyu yoklamalarında halkın teveccühünü kazanarak en ön sıralarda yerini almaktadır. Daha birkaç gün önce üstelik Başkanı AK Partili olan Türkiye Belediyeler birliğinin proje yarışmasını kazanarak ödüle layık görülmüştür. Kaldı ki Fethiye'mizdeki birlik ve bütünlük arzusu Belediye Meclisimizde hayat bulmakta teklifler ortak karala hazırlanmakta ve oy birliği ile alınmaktadır. Kişisel çıkar ve menfaatleri için ülkenin ve beldemizin huzurunu bozmaya kalkanlar yakınlarda herhangi bir seçim yarışı olmadığı halde toplumu gruplara ayırmaya ve kişisel siyasetlerine alet etmeye kalkışanlar için meydanlar boş değildir. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı olarak ben ve örgütüm, Belediye Başkanımız Alim Karaca'nın sonuna kadar yanındayız. Başarısı için ter dökmeye kararlıyız" diyerek konuşmasını "Fethiye'mizdeki huzuru bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadesi ile son verdi. - MUĞLA

CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir'den açıklama
CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir'den açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Demir, Alim Karaca, Fethiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir'den açıklama - Son Dakika


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