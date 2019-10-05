Son Dakika Haberleri: CHP İlçe Başkanını darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı
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CHP İlçe Başkanını darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı

1 saat önce

Aydın'da CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in darp edilmesinin ardından polisin yaptı çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CHP İlçe Başkanını darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Aydın'da CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in darp edilmesinin ardından polisin yaptı çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, CHP İlçe Başkanın Mersin'in evinin önünde darp edilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda darp olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli Kuşadası ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
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