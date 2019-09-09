Son Dakika Haberleri: CHP İlçe Başkanının kayın validesi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

CHP İlçe Başkanının kayın validesi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak'ın hayatını kaybeden kayın validesi Hırıka Şahin'in cenazesi Didim Cem evinden kaldırıldı.

CHP İlçe Başkanının kayın validesi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak'ın hayatını kaybeden kayın validesi Hırıka Şahin'in cenazesi Didim Cem evinden kaldırıldı.


Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı sebebiyle yaşamını kaybeden CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak'ın kayın validesi Hırıka Şahin'in cenazesi Didim Cem evinde gerçekleşen cenaze töreniyle defnedileceği Adana'ya gönderildi. Cenaze törenine Didim Belediye başkan yardımcısı Zeynel Şener, CHP Aydın İl başkan yardımcıları Okan Kılıç ve Serkan Doğan, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Cem evi dernek başkanı Hüseyin İlhan, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, CHP ana kademe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Duaların edilmesinin ardından Koçak ve Şahin ailesi taziyeleri kabul etti. Hırıka Şahin'in cenazesi bugün Adana Buruk mezarlığında ikindi namazından sonra defnedilecek. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Koçak, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li 11 belediye başkanı WhatsApp grubu kurdu! İmamoğlu, Yavaş ve Soyer de var
CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 19:00:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP İlçe Başkanının kayın validesi son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]