CHP ilçe yönetimi, esnaf odasını ziyaret etti - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası yeni ilçe yönetimi Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ettİ. Geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde yeniden CHP İlçe Başkanı seçilen Mehmet Gürbilek ve yönetiminin ziyaretinde KESO yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım ve yöneticileri hazır bulundu. Ziyaret esnasında Kuşadası ile ilgili genel görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette KESO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım "Öncelikle Mehmet Gürbilek Başkanımı tekrardan seçildiği için kutlarım, yönetim kurulu arkadaşlarıyla beraber esnafımız ve vatandaşlarımız için Cumhuriyet Halk Partisi İlçe yönetimi olarak güzel çalışmalara imza atacaklardır" dedi. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek "Esnaf odamızın yönetimi esnaflarımız adına güzel çalışmalara imza atıyor, bizlerde esnafımız ve vatandaşlarımız için hem partimiz hem Belediye olarak iyi hizmetler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN