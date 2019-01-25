Son Dakika Haberleri: CHP ile İyi Parti İzmir'de Anlaştı; 23 İlçede Desteklenecek

CHP ile İyi Parti İzmir'de Anlaştı; 23 İlçede Desteklenecek

33 dakika önce

CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçimler için yaptığı işbirliği noktasında İzmir tablosu netleşirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 23 ilçede CHP'nin adaylarının seçime katılacağı ve İYİ Parti'nin de buralarda CHP'yi destekleyeceği ifade edildi.

CHP ile İyi Parti İzmir'de Anlaştı; 23 İlçede Desteklenecek, System.String[]
CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçimler için yaptığı işbirliği noktasında İzmir tablosu netleşirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 23 ilçede CHP'nin adaylarının seçime katılacağı ve İYİ Parti'nin de buralarda CHP'yi destekleyeceği ifade edildi. İYİ Parti'ye Tire ve Kiraz bırakılırken, diğer 5 ilçede ise iki parti adayları ayrı ayrı seçmenin karşısına çıkacak.

Büyükşehir adaylığı noktasında İYİ Parti'nin CHP'nin adayını destekleyeceği aylar öncesinden netlik kazanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı görüşme sonrasında alınan karar göre İzmir'de Tire ve Kiraz İYİ Parti'ye bırakıldı.

Öte yandan Karşıyaka, Konak, Selçuk, Torbalı ve Urla'da iki partinin de seçime kendi adayıyla girmesi kararlaştırıldı. Kalan 23 ilçede ise İYİ Parti'nin CHP'nin adayını destekleyeceği konuşulurken, görüşmelerin hala devam ettiğini öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:14 Kaynak: İHA

İzmir, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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