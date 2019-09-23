Son Dakika Haberleri: CHP-IMF görüşmesine tepki
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CHP-IMF görüşmesine tepki

1 saat önce

IMF heyeti, '4. madde görüşmeleri' kapsamında Türkiye'de temaslarda bulundu.

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IMF heyeti, '4. madde görüşmeleri' kapsamında Türkiye'de temaslarda bulundu. AK Parti, muhalefet vekilleri ile IMF görüşmelerine tepki gösterdi.

AK Parti, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:15 
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