CHP-IMF görüşmesine tepki
1 saat önce
IMF heyeti, '4. madde görüşmeleri' kapsamında Türkiye'de temaslarda bulundu.
IMF heyeti, '4. madde görüşmeleri' kapsamında Türkiye'de temaslarda bulundu. AK Parti, muhalefet vekilleri ile IMF görüşmelerine tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:15
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