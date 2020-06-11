CHP infaz kanununda değişiklik için AYM'ye başvurdu - Son Dakika

CHP infaz kanununda değişiklik için AYM'ye başvurdu

CHP infaz kanununda değişiklik için AYM'ye başvurdu CHP, İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

CHP infaz kanununda değişiklik için AYM'ye başvurdu

ANKARA - CHP, İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Altay, başvuru dilekçesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ay önce kanunla ilgili olarak şekil bakımından AYM'ye başvuru yaptıklarını hatırlatarak, hala sonuç alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Kamu vicdanını, kamuoyunu zedelememe konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Altay, " Türkiye, CHP bu başvuru ile 'eli kanlı teröristlerin de tahliyesini istiyor' zannetmesin. Herkes için uygulanan denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme indiriminde, TCK'nın 314. Maddesi'nin 3. Fıkrasından ceza alınanların da yararlanmasını istedik. Biz, TCK'nın 220. Maddesi'nin 6-7 ve 8. Fıkrası'ndan hüküm giyenlerin de yararlanmasını istedik. Yani düşüncesini görsel ve yazılı medya ile ifade edenler bundan yararlansın dedik" dedi.

Altay konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yani, hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler yararlansın dedik. Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede CHP'nin başvurusunda terör örgütü kurucusu, yöneticileri ve üyeleri için bir indirim talep edilmemiştir. Açık cezaevine ayrılma ya da ayrılmama konusunu da mahkemeye getirdik."

CHP infaz kanununda değişiklik için AYM'ye başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP infaz kanununda değişiklik için AYM'ye başvurdu - Son Dakika

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