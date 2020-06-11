CHP İnfaz Kanununda değişiklik yapılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu (1) - Son Dakika

CHP İnfaz Kanununda değişiklik yapılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu (1)
CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay'ın AYM binasından çıkışı CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için...
CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay'ın AYM binasından çıkışı
CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:36 Kaynak: AA
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