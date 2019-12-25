CHP İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı - Son Dakika

CHP İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'inci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, vefatının 46. yılında memleketi Malatya'da CHP İl Teşkilatı tarafından da anıldı.

CHP İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'inci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, vefatının 46. yılında memleketi Malatya'da CHP İl Teşkilatı tarafından da anıldı.


İnönü Kapalı Çarşı üzerindeki bulunan İsmet İnönü Anıtında düzenlenen anma programının ardından bir açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Büyük devlet adamı, 2. Cumhurbaşkanımız, partimizin kurucularından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah ve mücadele arkadaşı, aynı zamanda en yakın siyasi arkadaşı ve aynı zamanda bir Malatyalı olan hemşerimiz, her zaman kendisiyle onur duyduğumuz İsmet Paşa'mızın 46. ölüm yıl dönümü. Onu ölüm yıldönümünde memleketi Malatya'dan minnetle, şükranla andığımızı ifade ediyoruz" dedi.


İsmet İnönü 'nün, büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulaya Kiraz,". Emperyalizme diz çöktüren, Serv anlaşmasını paramparça ederek, Lozan Barış antlaşmasını imzalatan bir devlet adamıydı. Bu ülkeye demokrasinin gelmesinde, temellerinin atılmasında en büyük söz sahibi olan birisiydi. Çok partili sistemi bu ülkeye getirerek, demokrasinin bu ülkede kök salmasına sebebiyet verdi. Bu anlamda yine bugün ki, dış politikadaki çıkmazı değerlendirdiğimizde aslında İsmet Paşa'nın hem ülkeyi ikinci dünya savaşına sokmaması, hem Sevr'i paramparça ederek Lozan'ı imzalaması gibi noktalardan ders alınacak birçok noktada çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bugün İsmet Paşa'nın anlayışına baktığımızda dış politikada, emperyalizm karşında hiçbir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Onların çizdiği yolda yürümeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız olarak da CHP'de siyaset yaparak ve partiye sahip çıkarak onların aslında bizlere göstermiş olduğu hedeflere doğru ülkeyi daha çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartma noktasında Çabalarımızı hep birlikte sürdürüyoruz. 46. Yıl dönümünde İsmet İnönü'yü tekrar rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet İnönü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti
Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş Antalya eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:50 Malatya'da asayiş - Son Dakika
20:48 "Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi açıldı - Son Dakika
20:46 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi - Son Dakika
20:46 Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
20:44 Bakan Turhan'dan Adana'daki sel nedeniyle geçmiş olsun mesajı Açıklaması - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:55:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]