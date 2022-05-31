CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

31.05.2022 19:03

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ndeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ndeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Kaftancıoğlu, 4 saat kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kendisini bekleyen partililere seslendi.

Yargıtay'da cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki dosya, hapis kararını veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinleşme işlemlerinin ardından dosyanın İnfaz Savcılığı'na gönderilmesiyle Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

Denetimli serbestlik kapsamında 4 saat kaldığı cezaevinden saat 17.30 sıralarında tahliye edilen Kaftancıoğlu, dışarda kendisini bekleyen partililere seslendi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ
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Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevinden tahliye edildi CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevinden tahliye edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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