Son Dakika Haberleri: CHP, İstanbul adayını tanıtıyor

CHP, İstanbul adayını tanıtıyor

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşuyor.

CHP, İstanbul adayını tanıtıyor, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:29 

Ekrem İmamoğlu, belediye başkan adayı, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Hedefini Açıkladı Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması! Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:10:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP, İstanbul adayını tanıtıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]