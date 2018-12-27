CHP, İstanbul adayını tanıtıyor
1 saat önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşuyor.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:29
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