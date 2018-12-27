CHP İstanbul Adayını Tanıtıyor (3)

CHP
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayını tanıtıyor. Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yönetecek kişinin kavga
değil bütün kenti kucaklaması lazım. Ekrem İmamoğlu
böyle bir yapıya sahip mi? Evet. Örnek, Beylikdüzü
yedi rengi orada tutan arkadaşımız, İstanbul'u seven arkadaşımız. İstanbul için yapacağımızı çok şey var" dedi.
Daha sonra ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu konuştu. İmamoğlu, "Bugün tarihi bir gün. Burada hep birlikte tarihi yolculuğa çıkıyoruz. Bu güzel şehir İstanbul için zafere ulaşacağız. Kazanan İstanbul ve tüm hemşirelerimize olacaktır" diye konuştu. - Meriç