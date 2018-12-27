Son Dakika Haberleri: CHP İstanbul Adayını Tanıtıyor (4)

CHP İstanbul Adayını Tanıtıyor (4)

54 dakika önce

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını tanıtıyor.

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CHPİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını tanıtıyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu,  "Yönetecek kişinin kavga değil bütün kenti kucaklaması lazım. Ekrem İmamoğlu böyle bir yapıya sahip mi? Evet. Örnek, Beylikdüzü yedi rengi orada tutan arkadaşımız, İstanbul'u seven arkadaşımız. İstanbul için yapacağımızı çok şey var" dedi. 

Daha sonra ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu konuştu. İmamoğlu, "Bugün tarihi bir gün. Burada hep birlikte tarihi yolculuğa çıkıyoruz. Bu güzel şehir İstanbul için zafere ulaşacağız. Kazanan İstanbul ve tüm hemşirelerimize olacaktır" diye konuştu. - Meriç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:04 Kaynak: DHA

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel
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