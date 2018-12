Chp, İstanbul Adayını Tanıttı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ben İstanbul gibi devasa bir kenti yönetmeye talipsem, hem de 'İstanbul'u herkesten daha iyi ben yönetirim' diye iddiamı yüreklice ortaya koyuyorsam, bunun nedeni benim etrafımda kendiliğinden oluşan ve her geçen gün çığ gibi...

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ben İstanbul gibi devasa bir kenti yönetmeye talipsem, hem de 'İstanbul'u herkesten daha iyi ben yönetirim' diye iddiamı yüreklice ortaya koyuyorsam, bunun nedeni benim etrafımda kendiliğinden oluşan ve her geçen gün çığ gibi büyümekte olan büyük İstanbul ittifakıdır. Her siyasi görüşten insanın bir araya geldiği İstanbul ittifakıdır." dedi.



İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün olduğu, çünkü burada tarihi bir yolculuğa başladıklarını ve bu tarihi yolculuğun sonunda zafere ulaşacaklarını ifade etti.



Bu yolculuğun sonunda kazananın İstanbulluların olacağını belirten İmamoğlu, adaylığını "onurlu bir görev" olarak gördüğünü ve bundan dolayı CHP'lilere, CHP İstanbul İl Örgütü ve ilçe örgütlerine, ilçe belediye başkanlarına, partinin yöneticilerine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.



"Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak"



Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un geleceği için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini belirterek, "Bu şehir ancak, genç, dinamik, yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilebilir.



Ben İstanbul'u yeniden küresel iddia sahibi bir marka kent haline getirmek için adayım. İstanbulluların mutlu ve özgür olmaları için adayım. İstanbul'un ekonomisini büyütmek, iş olanakları yaratmak ve gençlerin yeniden umudu haline getirmek için adayım. İstanbul'u yaşanılır bir çevreye kavuşturmak, dünyanın yetenekli insanlarını ve kalıcı yatırımları çekecek bir cazibe merkezi yapmak için adayım." diye konuştu.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'un geçen haftalarda dile getirdiği "1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak" açıklamasına atıf yapan İmamoğlu, göreve başladığı gibi bunu hayata geçireceğini ve geçen üç aylık farkın da yatırılacağını söyledi.



"Benim etrafımda kendiliğinden oluşan İstanbul ittifakıdır"



"Sandık başına gitmekten vazgeçmiş, 'ne yapsam olmuyor' diyen, umutsuzluğa kapılmış tüm hemşehrilerime buradan seslenmek istiyorum" diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yok öyle şey. Birlikte çalışacağız ve birlikte kazanacağız. Zafer hepimizin olacak, başaracağız. Ben İstanbul gibi devasa bir kenti yönetmeye talipsem, hem de 'İstanbul'u herkesten daha iyi ben yönetirim' diye iddiamı yüreklice ortaya koyuyorsam, bunun nedeni benim etrafımda kendiliğinden oluşan ve her geçen gün çığ gibi büyümekte olan büyük İstanbul ittifakıdır. Her siyasi görüşten insanın bir araya geldiği İstanbul ittifakıdır."



İmamoğlu'nun 5 büyük somut hedefi



Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçildiğinde 5 yıl içinde çok ciddi değişimleri gerçekleştireceğini öne sürerek, şöyle konuştu:



"Peki bunu nasıl başaracağım? Planlarım projelerim, vaatlerim neler? Yine böyle bir araya geleceğiz ve sizlere kapsamlı projelerimi ve o projeleri nasıl yapacağımı tek tek detaylarıyla anlatacağım. İstanbul'la ilgili 5 büyük hedefimi, plan ve projelerimi uzun uzun sizlere



anlatacağım. Evet, 5 büyük somut hedefim var: İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek. İstanbul'daki kent yoksulluğu ile mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak. İstanbul'da doğru kentsel planlama ile çevre, imar ve deprem sorunlarını çözmek. İstanbul'un işsizlik sorununu çözmek, yeni ekonomi ve yaratıcı endüstriler için İstanbul'u bir çekim merkezine dönüştürmek. İstanbul'un yaşam kalitesini yükseltmek, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini, İstanbul'un tamamına yaymak.



Peki bunları nasıl yapacağım? 5 temel yönetim anlayışıyla, her şeyden önce bir Kent Anayasası'yla. Toplumsal uzlaşmayla yazacağımız yeni bir mutabakat belgesiyle. Kente özen ve insana saygıyla. Demokratik katılım ve ortak akılla. Sürdürülebilirlik ve inovasyonla. Yaşam kalitesi önceliği ile."



"Bu yolculuğun nihai kazananı 'İstanbul ittifakı' olacak"



Trafik sorundan işsizliğe, gelir adaletsizliğinde yaşanılabilir bir şehir konusuna kadar çok önemli çalışmalar yapacaklarını anlatan İmamoğlu, İstanbul'u küresel bir çekim merkezi yapmanın mümkün olduğunu söyledi.



Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Hep birlikte biz bunu yapabiliriz. Bugüne kadar başardık. İstanbul'da da başaracağız. Bu yolculuğun nihai kazananı sizler olacaksınız, 'İstanbul ittifakı' olacak. Gençler, umudum sizlersiniz. Sizleri yanımda istiyorum. Bu yolculukta el ele, kol kola vereceğiz ve siz kazanacaksınız. Bugünden itibaren kampanyama destek vermenizi istiyorum.



Kadınlar, İstanbul tam anlamıyla kadın dostu bir kent olacak. Kadınların yönetimde eşit temsil edilmeleri desteklenecek. İstanbul, kadınlar için güvenli hale gelecek. Siz olmadan kazanmamız imkansız. Bu yolculuğun sonunda asıl kazanan siz olacaksınız. Ben kadınların emeğine, inancına ve değiştirici gücüne çok inanıyorum. ve tüm İstanbullular, kimseyi ayırmayan, herkesin sesine kulak veren, ortak akılla herkesin ortak menfaatine çözümler üreten ve kesinlikle sizlere değer veren, emanetinize ve kaynaklarınıza sahip çıkan, israfa son veren bir yönetim inşa edeceğiz. Allah yardımcımız olsun."

