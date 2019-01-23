CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tuzla'da Esnaf Turu
2 saat önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tuzla'da esnaf turu Vatandaşlar İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdiİSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da çarşı esnafını dolaşarak sorun ve taleplerini dinledi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tuzla'da esnaf turu
Vatandaşlar İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi
İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da çarşı esnafını dolaşarak sorun ve taleplerini dinledi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da esnafla bir araya geldi. Esnafla tek tek el sıkışan İmamoğlu'na vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. İmamoğlu'yla fotoğraf çektirmek isteyenler renkli görüntüler oluşturdu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:49 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil
İmamoğlu'na Erdoğan'ın Fotoğrafının Bulunduğu Broşürü Gösterdi
Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu