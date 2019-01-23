Son Dakika Haberleri: CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tuzla'da Esnaf Turu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tuzla'da Esnaf Turu

2 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tuzla'da esnaf turu Vatandaşlar İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdiİSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da çarşı esnafını dolaşarak sorun ve taleplerini dinledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tuzla'da esnaf turu
Vatandaşlar İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da çarşı esnafını dolaşarak sorun ve taleplerini dinledi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da esnafla bir araya geldi. Esnafla tek tek el sıkışan İmamoğlu'na vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. İmamoğlu'yla fotoğraf çektirmek isteyenler renkli görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:49 Kaynak: İHA

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