CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'na Şiirli Karşılama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy'de bir dizi ziyaretlerde bulunarak, vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy'de bir dizi ziyaretlerde bulunarak, vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Gezi sırasında bir vatandaşın İmamoğlu için yazdığı şiiri okuması renkli görüntüler oluşturdu.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında dün Bayrampaşa ve Kartal'ı ziyaretinin ardından bugün Çekmeköy'ü ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen İmamoğlu, bir vatandaşın isteğini kırmayarak telefondaki yakını ile görüştü. Cadde üzerindeki bir binadan seslenen kurs öğrencilerini gören İmamoğlu, onların ilgisine el sallayarak karşılık verdi.



İmamoğlu'na şiirli destek



Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların ilgisi nedeniyle adım atmakta güçlük çekti. İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarışırken, bir vatandaş ise başkan adayı için yazdığı şiiri okudu. Şiirini okuyan vatandaşın, "Dilerim başkanımız amacına ulaşır. Gece gündüz demeden hep dolaşır. Sağ sol yok, birlik beraberlikle çalışır. Çünkü İmamoğlu gibi bir başkanımız var" sözleri alanda alkışlarla karşılık buldu.



"Keyifli bir şekilde 31 Mart'ı size yaşatacağıma söz veriyorum"



Sabah saatlerinde ilçeye gelen İmamoğlu, ilk olarak Maden Meydanı'nda kendisini bekleyen halkla buluştu. Vaüandaşların yağmura rağmen alanı doldurduğu görüldü. Burada halka hitap eden İmamoğlu, "Münakaşaya asla girmek yok, asla tartışmak yok. Farklı fikirlerde, siyasi görüşlerde insanlar sizinle karşı karşıya gelebilir. Kışkırtabilirler, kızdırabilirler, derin bir nefes alın, ondan sonra sabırla ve ısrarla güzel güzel konuşmaya devam edin. Çünkü umudunuzu o kadar yüksek tutun ki hiç bu kadar güzel bir başarıyı, bu kadar keyifli bir biçimde yaşamadığınız bir 31 Mart'ı size yaşatacağımıza yürekten söz veriyorum" diye konuştu.



İmamoğlu, Çekmeköy'de fabrikaları gezdi



Esnaf ziyaretinin ardından Ekrem İmamoğlu, ilçedeki bazı fabrikaları de gezerek, üretim ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Fabrikaların yöneticileriyle konuşan İmamoğlu, daha sonra üretim bölümüne geçerek işçilerle sohbet etti. Fabrikada işçilere seslenerek destek isteyen İmamoğlu, "Hem kendi kararınızı hem de hemşehrilerinizin kararını önemseyin. Bir siyasi partinin adayıyım, ama size vaat ediyorum ki her siyasi anlayışın, her rengin ve yaşam biçiminin belediye başkanı olacağım. Aynı şekilde Çekmeköy Belediye Başkan adayımız da öyle. Bunu temsil etmek bizim temel vazifemiz ve unsurumuzdur. Bu ülkeyi hoşgörü ve sevgi, saygıyla bir arada yönetmenin gününün geldiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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