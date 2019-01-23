CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan "Ölü Adam Köpek Aşevi"Ni Ziyaret

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan "Ölü Adam Köpek Aşevi"ni ziyaret Hayvansever İş adamı Hekim: "Hayvanları dilenci yaptık.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan "Ölü Adam Köpek Aşevi"ni ziyaret

Hayvansever İş adamı Hekim: "Hayvanları dilenci yaptık. Onlara borcumuz var"

Sahipsiz hayvanlar için yapılan aşevini ziyaret eden İmamoğlu: "Siyaseti de böyle vicdanlı yaparsak sorun kalmaz"

İmamoğlu: "Odasında duran başkan olmayacağım"



İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki Ölü Adam Sahipsiz Köpekler Aşevi, Misafirhane ve Yetimhanesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu hayvansever iş adamı Hekim'in, "Hayvanları dilenci yaptık. Onlara borcumuz var" sözlerine, "Siyaseti de böyle vicdanlı yaparsak sorun kalmaz" diyerek cevap verdi. Tesisin kurucusu olan İşadamı Ünal Nafiz Hekim ve Hekim Holding çalışanlarıyla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, daha sonra SS 192 Kamyoncular Derneği'ni ziyaret ederek kamyoncu esnafıyla sohbet etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki temaslarına İş adamı Nazif Hekim'in kurduğu Ölü Adam Köpek Aşevi ziyaretiyle başladı. İmamoğlu, Hekim'den yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 16 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini belirten Hekim, "İlk olarak yaralı bir yavru köpeği tedavi ederek başladım. Sonra empati yaptım. Kendi çocuklarımı düşündüm ve hayvanlara borcumuz olduğuna karar verdim ve böyle bir çalışma içine girdim" dedi. İmamoğlu ise Hekim'e, "Anlattıklarınız karşısında sözler yetersiz kalıyor, konuşamıyorum. Biz de bu vicdanla yola çıktık. Siyaseti de böyle vicdanlı yaptık mı tamamdır. Bu şehirdeki iyi ve eksik taraflarımızı göreceğiz. Sizlerden de ders alacağız" şeklinde karşılık verdi. Ziyarette iş adamı Hekim'in Hayvanları dilenci yaptık. Onlara borcumuz var" sözlerine, "Siyaseti de böyle vicdanlı yaparsak sorun kalmaz" diyerek cevap verdi.

Ev halkına selam söyleyin

Buradan Tuzla SS 192 Kamyoncular Derneği'ne geçen İmamoğlu, esnafın sorunlarını dinledi. İmamoğlu, "Anne tarafından dedem ve dayım kamyoncuydu. Aylarca gelmediği olurdu. Yolunu gözlerdim hediye için. Sizi dinleyen bir yönetim olacağız. Koltuğun sahibi olmayacağız. Ev halkınıza selam söyleyin. Çocukların ve hanımefendilerin de ihtiyaçlarına cevap vereceğiz" dedi.

Mutlu olacaksınız

İmamoğlu, "Her seçimde adaylar geliyor, vaatlerde bulunuyor. Sonra kimse yüzümüze bakmıyor. Kamyoncunun sorunları belli. Sizin vaatleriniz nedir" sorusuna, "Bu bir yerel seçim. Partimizin bir önceki genel seçimde sunduğu vaatleri var. Bizim de şehir içi taşımacılığıyla ilgili hazırlıklarımız var. Açıkladığımızda mutlu olacaksınız. Söz verilince yapılmalı. Yapacağım sözleri vereceğim. Seçimden sonra da beraberiz" yanıtını verdi. İmamoğlu, "İstanbul projeleriniz nelerdir" sorusunu ise, "Kritik bazı konular var. Toplumun tüm kesiminin beklentileri var. Tek başına bir köprü çözüm gibi sunuluyor. Daha yeşil, daha mutlu, yoksulluğun olmadığı, gurur incitmeyen yardım anlayışına dayalı, insana dokunan projeler üreteceğiz' şeklinde yanıtladı.

Odasında oturan başkan olmayacağım

Söz alan bir kamyoncu da İmamoğlu'na, "Bizlere randevu verecek misiniz" sorusunu yöneltti. İmamoğlu bu soruya da "Randevu vermemek olmaz. Odasında duran başkan olmadım. Yerinde konuşmayı tercih ederim. Burada da dinleyeceğiz. İnsanların bir araya gelip çözüm üretmesinden yanayım" yanıtını verdi. İmamoğlu, kamyoncu esnafıyla toplu fotoğraf çektirdi.

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