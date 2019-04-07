CHP İstanbul'da oy farkını açıkladı
32 dakika önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre farkın 17 bin 111 olduğunu açıkladı.
CHP
Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre farkın 17 bin 111 olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:56
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