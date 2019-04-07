Son Dakika Haberleri: CHP İstanbul'da oy farkını açıkladı

CHP İstanbul'da oy farkını açıkladı

32 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre farkın 17 bin 111 olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul'da oy farkını açıkladı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre farkın 17 bin 111 olduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:56 

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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