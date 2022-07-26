KYK borçlusu gençler adına Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Aydın, "Biz iktidara geldiğimizde gençlerin sorunlarını çözecek, vaatlerimizi yerine getireceğiz." dedi.

Aydın, bu çabalarının ardından iktidarın KYK borçlarının faizlerine yönelik yaptığı çalışmayı eksik de olsa memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, gençlik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aydın'dan basın açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.