CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aydın: "Gençler Bir Dahaki Seçimde İktidarı Değiştirecek Pozisyonda" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aydın: "Gençler Bir Dahaki Seçimde İktidarı Değiştirecek Pozisyonda"

13.08.2022 16:21
CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aydın: "Gençler Bir Dahaki Seçimde İktidarı Değiştirecek Pozisyonda"

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, “Bugün Türkiye’de 18-35 yaş seçmen yüzde 52’ye kadar dayanıyor. Bu demek oluyor ki Türkiye’de, bir dahaki seçimde gençler artık karar verici pozisyonda, iktidarı değiştirecek pozisyonda. Bu yüzden de genel başkanımız gençlere, her zaman olduğu gibi ayrı bir önem gösteriyor” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, "Bugün Türkiye'de 18-35 yaş seçmen yüzde 52'ye kadar dayanıyor. Bu demek oluyor ki Türkiye'de, bir dahaki seçimde gençler artık karar verici pozisyonda, iktidarı değiştirecek pozisyonda. Bu yüzden de genel başkanımız gençlere, her zaman olduğu gibi ayrı bir önem gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin tüm illerinin CHP İl Gençlik Kolları başkanlarının İstanbul'da düzenlediği etkinliğin bugünkü programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki merkezinde düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, programın detaylarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINI PLANLIYORUZ"

Dün başlayan toplantı öncesinde 81 ilin gençlik kolları başkanı ile İstanbul'un 39 ilçesinde çalışma yaptıklarını belirten Aydın, "Türkiye'den İstanbul'a aynı zamanda bir çıkartma da yapmış olduk" dedi. "Güç sende, senin elinde" projesini anımsatan Aydın, yeni seçmenlere ulaştıklarını söyledi. Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün de sayın genel başkanımızla birlikte toplantımızı devam ettirdik. Çok güzel bir alanda toplantıyı gerçekleştiriyoruz, İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya kampüsünde. Burası çok anlamlı bir yer aynı zamanda. 3 sene öncesine kadar burası halka kapalı bir yerdi. Bazı kişilerin kendisine kapattığı, halktan uzak bir şekilde yaşadığı bir alan. Yakın bir zamanda vatandaşa, halka açıldı. Böyle bir alanın kullanıma açılması, aynı zamanda il başkanları toplantısının burada yapılması da bence bir mesaj içeriyor. 3 sene öncesine kadar kapalı olan bir yerde bugün CHP Gençlik Kolları, 81 ilin gençlik kolları başkanlarıyla birlikte, geleceği planlıyor. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılını planlıyorlar. Bu alandan güzel mesajları yarın toplantımızın bitişinde de tüm Türkiye'ye vereceğiz."

"BUGÜN EN ÇOK GENÇLER EZİLİYOR"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun da gençlere yönelik çalışmalarıyla ilgili de konuşan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genel başkanımızla 2 saate yakın bir toplantı yaptık. Bugün Türkiye'de 18-35 yaş seçmen yüzde 52'ye kadar dayanıyor. Bu demek oluyor ki Türkiye'de, bir dahaki seçimde gençler artık karar verici pozisyonda, iktidarı değiştirecek pozisyonda. Bu yüzden de genel başkanımız gençlere, her zaman olduğu gibi ayrı bir önem gösteriyor. Bu hiçbir zaman da değişmedi. Önceden de önem gösteriyordu, bugün de önem gösteriyor. Fakat bugünlerde, ne yazık ki bu atmosferde gençlerin sorunları daha fazla artış göstermeye başladı. Eğitimden tutun sosyal yaşantısına, ekonomik koşullarına, her türlü konuda bugün en çok gençler eziliyor. Biz de bu konuları detaylı bir şekilde konuşmak, aynı zamanda güncel sorunlara da yön vermek için genel başkanımızla 2 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik. 81 il başkanımız, illerinde gençlerle temasları sonucunda aldıkları geri dönüşleri genel başkanımızla paylaştı ve bunun doğrultusunda da ilerleyen zamanlarda gençlik politikalarımıza yön vereceğiz."

YORUMLAR
500
İSTANBUL-KEMAL KILIÇDAROĞLU: EN GEÇ 1 YIL İÇİNDE YURT SORUNUNU BİTİRECEĞİZ İSTANBUL-KEMAL KILIÇDAROĞLU: EN GEÇ 1 YIL İÇİNDE YURT SORUNUNU BİTİRECEĞİZ 81 İlin CHP Gençlik Kolları Başkanı, İstanbul'da 3 Gün Sürecek Toplantı Yapacak 81 İlin CHP Gençlik Kolları Başkanı, İstanbul'da 3 Gün Sürecek Toplantı Yapacak
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, gençlik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aydın: 'Gençler Bir Dahaki Seçimde İktidarı Değiştirecek Pozisyonda' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
15:33 Tansu Çiller hakkında "seçime kısa bir süre kala parti kuruyor" söylentisi
15:14 Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
15:06 Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü
14:49 İngiliz devi, 35 milyon euro değerindeki Hakan Çalhanoğlu'nu ucuza getirmek istiyor
14:45 İnternet başını yaktı! Küçük çocuk kolonyayı üstüne döküp çakmağı yakınca feci şekilde yandı
14:32 Dekoltesi yüzünden tepki alan Gülşen: Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 16:21:25. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aydın: "Gençler Bir Dahaki Seçimde İktidarı Değiştirecek Pozisyonda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement