CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti

14.08.2022 21:10

Geçirdiği Kovid-19 sonrası uzun süredir tedavi altında olan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel yaşamını yitirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel, geçirdiği Kovid-19 sonrası yaşamını yitirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

KORONAYA YAKALANMIŞTI

İl başkanlığından yapılan basın açıklamasında ise Küzel'in geçirdiği Kovid-19 sonrası bir türlü toparlanamadığı, uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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