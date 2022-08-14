İl başkanlığından yapılan basın açıklamasında ise Küzel'in geçirdiği Kovid-19 sonrası bir türlü toparlanamadığı, uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel, geçirdiği Kovid-19 sonrası yaşamını yitirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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