Son Dakika Haberleri: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Tartışmalı Seçim Tutanakları Hakkında, "Sandık Başında...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Tartışmalı Seçim Tutanakları Hakkında, "Sandık Başında...

41 dakika önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tartışmalı seçim tutanakları hakkında, "Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Tartışmalı Seçim Tutanakları Hakkında,
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tartışmalı seçim tutanakları hakkında, "Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:42 Kaynak: İHA

Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Politika
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