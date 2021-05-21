CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı, hakkında zorla getirme kararı çıktı - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı, hakkında zorla getirme kararı çıktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin suç işlemeye tahrik ile suçu ve suçluyu övme nedenlerinden 10 buçuk yıla kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılmayan Kaftancıoğlu hakkında ise zorla getirme kararı çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, suç işlemeye tahrik ile suçu ve suçluyu övme suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. "DELİLLERE GÖRE SUÇU İŞLEDİĞİ SABİTTİR" Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç katılırken ile sanık Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Lahika Karaduman salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Sezgin Tunç, "Şikayetimiz devam ediyor. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Suat Özçağdaş hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açılmış olup derdesttir. Dava dosyamızın bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyoruz. Sanığın dosya içerisindeki beyanlar ve delillere göre suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. "GÖREVİ NEDENİYLE MAZERETLİDİR" Sanık avukatı ise, "Müvekkilimizi gelecek celse hazır edeceğiz. Müvekkilim görevi sebebiyle mazeretlidir" diye konuştu. Bunun üzerine müşteki avukatı Tunç söz alarak, "Sanık davadan haberdardır" sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti. KAFTANCIOĞLU'NA ZORLA GETİRME KARARI Ara kararını açıklayan mahkeme, mazereti sunmaksızın duruşmaya gelmeyen sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme karar verdi. Mahkeme, Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasının iddianame örneğinin istenmesine, iddianame örneği geldiğinde davanın birleştirilmesi gerekiyorsa, bu mahkemeye dava dosyasının birleştirilmesi hususunda muvafakat verilip verilmeyeceği hususunun sorulmasına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

NE OLMUŞTU? Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na göndererek ifşa ettiği belirtildi. Fahrettin Altun'un avukatının savcılığa müracaat ederek, Canan Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra Twitter hesabından "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malım koruduğu, halkın hakkım hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

3. Sayfa, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › 3. Sayfa › CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı, hakkında zorla getirme kararı çıktı - Son Dakika

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