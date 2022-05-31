CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı

31.05.2022 13:58

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'ın 4 yıl 11 aylık hapis cezasını onamasından sonra bugün prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İşlediği suçtan dolayı cezaevinde kalmayacak olan ve öğleden sonra tahliye edilmesi beklenen Kaftancıoğlu'nun adliyede yaptığı işaret ise dikkatlerden kaçmadı. Kaftancıoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanlığı yapan ve 2009 yılında hayatını kaybeden Türkan Saylan'ın "mola" işaretini yaptı.

Yargıtay'da cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki dosya, hapis kararını veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinleşme işlemlerinin ardından dosya, İnfaz Savcılığı'na gönderildi. Bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. C kapısı önünde Kaftancıoğlu'na destek için pankart açmak isteyen bir gruba, güvenlik personeli izin vermedi. Grup ile güvenlik personeli arasında sözlü tartışma yaşandı.

DESTEK VERMEK İSTEYENLER DE ADLİYEYE GELDİ

Daha sonra Canan Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte adliyeye girdi. Kaftancıoğlu'na destek vermek isteyen partililer de yanında bulundu. Kaftancıoğlu bu sırada, "Bugün Gezi'nin yıldönümü. Hepinizin Gezi direnişi kutlu olsun" dedi. Kaftancıoğlu savcılık katına çıktı. Beraberindekiler de Kaftancıoğlu ile birlikte savcılığa girmek istedi. Güvenlik görevlileri, grubu bariyerlerin dışında tutarak engel oldu. Canan Kaftancıoğlu daha sonra gelerek grubu sakinleştirdi.

Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilirken Türkan Saylan'ın 'mola' işaretini yaptı

ÖĞLEDEN SONRA TAHLİYE EDİLMESİ BEKLENİYOR

İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerin ardından Kaftancıoğlu, basına gösterilmeden adliyeden çıkarılarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kaftancıoğlu'nun prosedür gereği Silivri'ye gönderildiği öğrenilirken, cezaevine girişinin ardından öğleden sonra tahliye edilmesi bekleniyor.

Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilirken Türkan Saylan'ın 'mola' işaretini yaptı

KAFTANCIOĞLU, TÜRKAN SAYLAN'IN "MOLA" İŞARETİNİ YAPTI

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun adliyede yaptığı "mola" işareti de dikkat çekti. Bu işareti Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan evi Ergenekon operasyonu kapsamında arandığında yapmıştı. Kanser tedavisi gören Türkan Saylan o baskın sırasında cama çıkıp bu işareti yapmıştı. Türkan Saylan, evine baskın düzenlenmesinden bir ay sonra 18 Mayıs 2009'da hayatını kaybetmişti.

HAKKINDAKİ CEZA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Kaftancıoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden, arayan dostlarıma şunu söylemek isterim: Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin" demişti.

Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderilirken Türkan Saylan'ın 'mola' işaretini yaptı

YEREL MAHKEMEDE 5 SUÇTAN CEZA ALMIŞTI, YARGITAY KISMEN ONAMIŞTI

Sosyal medya paylaşımları ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle Canan Kaftancıoğlu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme 6 Eylül 2019 tarihinde Kaftancıoğlu hakkında "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan1 yıl 6 ay hapis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz talebi üzerine dosyayı değerlendiren Yargıtay 3'üncü Dairesi de Kaftancıoğlu'nun cezasını kısmen onadı. "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün hapis ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan Yargıtay, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onadı.

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın 'mola' işaretini tekrarladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı - Son Dakika
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