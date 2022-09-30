Canan Kaftancıoğlu, Fetihtepe'deki Kentsel Dönüşüm Gerekçesiyle Evinden Çıkarılmak İstenen Yaşlı Kadının Bir Yıllık Kirasını Karşılayacaklarını... - Son Dakika
Üye Girişi

Canan Kaftancıoğlu, Fetihtepe'deki Kentsel Dönüşüm Gerekçesiyle Evinden Çıkarılmak İstenen Yaşlı Kadının Bir Yıllık Kirasını Karşılayacaklarını...

30.09.2022 15:38

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu’ndaki Fetihtepe Mahallesi’nde süren kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan evini tahliye etmesi istenen Saray isimli kadının bir yıllık kirasını karşılayacaklarını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu'ndaki Fetihtepe Mahallesi'nde süren kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan evini tahliye etmesi istenen Saray isimli kadının bir yıllık kirasını karşılayacaklarını açıkladı.

Beyoğlu'ndaki Fetihtepe Mahallesi'nde yapılmak istenen kentsel dönüşüme mahallelinin itirazı devam ediyor. "Okmeydanı Barınma Hakkı Mücadelesi" isimli sosyal medya hesabından bugün paylaşılan bir videoda, isminin Saray olduğu belirtilen bir kadından evini tahliye etmesi istendiği aktarıldı. "Saray Teyze'nin dayanışmaya ihtiyacı var" mesajıyla yayınlanan videoda kadın, AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ni şikayet etti. Kadın, "Belediye beni ortada koyarsa bana kim sahip çıkacak" diye isyan etti.

"SENİN ADIN SARAY, SANA ÇEKTİRİLEN SEFALET"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da söz konusu paylaşımı alıntıladı ve "Ah teyzem, Saray Teyze'm! Senin adın Saray, sana çektirilen sefalet… Kendileri sarayda oturup sizleri unutanlar, verdikleri sözleri de unutuyorlar haliyle. Arkadaşlarıma ilettim. Seninle hemen iletişime geçecek ve dayanışmayla taşınmanı ve bir yıllık kiranı karşılayacağız" paylaşımını yaptı.

YORUMLAR
500
Ali Mahir Başarır: Milyonlarca İnsan Açlık Sınırının Altında Yaşıyor Ama Saray'ın 1 Milyon 870 Bin Lira Olan İçecek Gideri, 2 Milyon 813 Bin Liraya... Ali Mahir Başarır: Milyonlarca İnsan Açlık Sınırının Altında Yaşıyor Ama Saray'ın 1 Milyon 870 Bin Lira Olan İçecek Gideri, 2 Milyon 813 Bin Liraya...
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canan Kaftancıoğlu, Fetihtepe'deki Kentsel Dönüşüm Gerekçesiyle Evinden Çıkarılmak İstenen Yaşlı Kadının Bir Yıllık Kirasını Karşılayacaklarını... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 21:36:14. #1.12#
SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu, Fetihtepe'deki Kentsel Dönüşüm Gerekçesiyle Evinden Çıkarılmak İstenen Yaşlı Kadının Bir Yıllık Kirasını Karşılayacaklarını... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement