Canan Kaftancıoğlu, Fetihtepe'deki Kentsel Dönüşüm Gerekçesiyle Evinden Çıkarılmak İstenen Yaşlı Kadının Bir Yıllık Kirasını Karşılayacaklarını...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu'ndaki Fetihtepe Mahallesi'nde süren kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan evini tahliye etmesi istenen Saray isimli kadının bir yıllık kirasını karşılayacaklarını açıkladı.

Beyoğlu'ndaki Fetihtepe Mahallesi'nde yapılmak istenen kentsel dönüşüme mahallelinin itirazı devam ediyor. "Okmeydanı Barınma Hakkı Mücadelesi" isimli sosyal medya hesabından bugün paylaşılan bir videoda, isminin Saray olduğu belirtilen bir kadından evini tahliye etmesi istendiği aktarıldı. "Saray Teyze'nin dayanışmaya ihtiyacı var" mesajıyla yayınlanan videoda kadın, AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ni şikayet etti. Kadın, "Belediye beni ortada koyarsa bana kim sahip çıkacak" diye isyan etti.

"SENİN ADIN SARAY, SANA ÇEKTİRİLEN SEFALET"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da söz konusu paylaşımı alıntıladı ve "Ah teyzem, Saray Teyze'm! Senin adın Saray, sana çektirilen sefalet… Kendileri sarayda oturup sizleri unutanlar, verdikleri sözleri de unutuyorlar haliyle. Arkadaşlarıma ilettim. Seninle hemen iletişime geçecek ve dayanışmayla taşınmanı ve bir yıllık kiranı karşılayacağız" paylaşımını yaptı.