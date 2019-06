CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında - 2

Yüksel KOÇ- Ömer MERİÇ-/ İstanbul DHA - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Canan Kaftancıoğlu, iddianamenin kendisine 31 Mayıs tarihinde ulaştığını, seçim çalışması nedeniyle avukatlarıyla bir araya gelip savunma üzerinde çalışma yapamadığını belirterek savunma için süre talebinde bulundu.

İddianamenin sanığa 31 Mayıs tarihinde tebliğ edildiğini, savunma için yeterli süresi bulunduğunu gerekçe göstererek süre talebini reddeden mahkeme, itirazlar üzerine ara verdi. Mahkeme, aradan sonra sanık ve avukatlarının savunma yapmaları için süre verilmesine karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Canan Kaftancıoğlu ve yaklaşık 50 avukat katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 15 Temmuz gazisi 6 müştekinin avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

FAZIL SAY DA DURUŞMAYI İZLEDİ

Duruşma nedeniyle müzisyen Fazıl Say, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile çok sayıda milletvekili ve partili adliyeye geldi. Say, duruşmayı da izledi.

Kimlik tespiti sırasında aylık kazancı sorulan Kaftancıoğlu, il başkanı olduğundan bu yana çalışmadığını beyan etti.

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, kimlik tespitinin ardından sanık Kaftancıoğlu'nu savunması için söz verdi.

SÜRE TALEBİNDE BULUNDU

İddianamenin kendisine 31 Mayıs 2019 tarihinde ulaştığını beyan eden Kaftancıoğlu, "Tarafınızca kabul edilen iddianamene 31 Mayıs 2019 tarihinde adresime ulaştı. Uzunca bir seçim süreci yaşandığından ve iddianame tebliğ edildiği süre ile duruşma tarihi arasındaki süre çok yakın olduğundan savunma hazırlayamadım. Tweetlerimin üzerinden 6-7 yıl geçti. Toplumsal sorumluluğumun bu derece yoğun olduğu bir süreçte şahsi meselemle ilgilenmem ayıp olurdu bence. Bu nedenle savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum" dedi.

MAHKEME SÜRE TALEBİNİ ÖNCE KABUL ETMEDİ

Tebliğ belgelerinden anlaşıldığı üzere iddianamenin 31 Mayıs 2019 tarihinde sanığa ulaştığı, sanığın bu tarihten itibaren iddianame içeriğinden haberdar olduğu, duruşma tarihine kadar geçen süre içerisinde sanığın savunmasını hazırlaması için makul süre tanınmış olduğunu gerekçe göstererek süre talebini reddetti. Başkan Akın Gürlek, ret kararından sonra savunmasını yapması için tekrar sözü Canan Kaftancıoğlu'na verdi.

KAFTANCIOĞLU YENİDEN SÜRE İSTEDİ

Seçim süreci nedeniyle avukatlarıyla bir araya gelip savunmasına hazırlanamadığını belirten Kaftancıoğlu, "Seçim sürecinde oğlumla bile görüşemedim, bu nedenle savunmamı sonradan yapmak istiyorum" dedi.

Kaftancıoğlu'nun avukatları da seçim süreci nedeni ile müvekkilleriyle görüşemediklerini, suça konu sosyal medya paylaşımlarını hangi saikle atıldığına ilişkin bilgi alışverişinde bulunamadıklarını, bu nedenle savunma hazırlayamadıklarını belirterek müvekkillerinin süre talebinin kabulüne, aksi takdirde reddi hakim talebinde bulunacaklarını söylediler.

SÜRE TALEPLERİ KABUL EDİLMEYEN AVUKATLAR REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDULAR

Başkan Akın Gürlek, ek süre talebinin oy birliği ile reddedildiğini hatırlattı. Bunun üzerine Kaftancıoğlu'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Başkan Akın Gürlek, beyanlarını almak üzere müşteki avukatlarına söz verdi.

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Ferah Yıldız, sanık hakkında 25 Ocak 2018 tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Sanık soruşturma kapsamında savcılığa verdiği biri hariç tüm tweetlerini kabul ettiğini söyledi. Ayrıca katıldığı bir canlı yayında da çok güzel savunma yapmış, hatta '6 yıl önceki düşüncem ile şimdiki düşüncem arasında bir fark yok' demiştir. Bu yayına ilişkin CD'yi sunacağız. Katılma talebinde bulunuyoruz" dedi. Sanık avukatları, reddi hakim talebinin karara bağlanmadan müşteki avukatlarına söz verilemeyeceğini öne sürerek yeniden reddi hakim talebinde bulundular

Sanık avukatlarının kendilerine söz verilmeden konuşması üzerine Mahkeme Başkanı Gürlek, sanık avukatlarına söz verilmeden konuşulmaması ihtarında bulundu. Başkan Gürlek, söz almadan konuşulması durumunda duruşma salonundan çıkarılacaklarını ihtar etti. Diğer müşteki avukatlarına söz verildi. Avukatlar, suçtan zarar gördüklerini savunarak davaya katılma talebinde bulundular.

Kaftancıoğlu'nun Avukatı Ömer Kavilli, müşteki avukatlarının suçtan zarar gördüklerine ilişkin beyanları üzerine, "Ne zararı gördünüz" dedi.

MAHKEME ÇIKARILMASINA KARAR VERDİĞU KAVİLİ DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ

Mahkeme, Kavilli'nin ihtara rağmen söz almadan konuştuğunu gerekçe göstererek Kavilli'nin duruşma salonundan oy birliği ile çıkarılmasına karar verdi. Bunun üzerine Kavili duruşma salonunu terk etti. Ara karar oluşturan mahkeme, katılma talebinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 15 Temmuz gazisi 6 kişinin bu taleplerinin kabulüne karar verdi.

Kaftancıoğlu'nun avukatları, mahkemenin reddi hakim yönündeki taleplerini karara bağlamadan müşteki avukatlarına söz hakkı veremeyeceğini öne sürerek tepki gösterdiler. Mahkeme, reddi hakim talebini, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu gerekçe göstererek reddine karar verdi.

MAHKEME BU KEZ SAVUNMA TALEBİNİ KABUL EDEREK DURUŞMAYI ERTELEDİ

Sanığın avukatları savunma için yeniden süre talep ettiler. Mahkeme talebi değerlendirmek için kısa bir ara verdi.

Mahkeme aradan sonra bu kez sanığa savunma için süre verilmesine karar verdi. Sanık ve avukatlarının, savunma için süre talebinin kabulüne karar veren mahkeme, yeniden süre talebinde bulunulması durumunda bu talebin kabul edilmeyeceğini belirterek duruşmayı erteledi.

SUÇLAMALARI ASLA KABUL ETMİYORUM"

Davanın ardından adliyenin karşısındaki meydanda, partililerle birlikte açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Hakkımda hazırlanan iddianamedeki suçlamaları asla kabul etmiyorum" dedi, Savunmasını hazırlaması için ek süre talep ettiğini söyleyen Kaftancıoğlu, 18 Temmuz'a duruşma günü verildiğini belirtti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin sanık bölümünde Canan Kaftancıoğlu, müşteki bölümünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 8 kişi yer alıyor.

İddianamede, Kaftancıoğlu'nun, Twitter hesabından 2012 ile 2017 yılları arasında yaptığı paylaşımlarda, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediği belirtilerek, 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.