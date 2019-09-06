Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında (1)
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:18 Kaynak: DHA
CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor. Canan Kaftancığlu'na destek için adliyeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
da bulunuyor.
Görüntü dökümü:
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-Kaftancıoğlu'nun görüntüsü
-İmamoğlu'nun görüntüsü
-Desteğe gelenler
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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