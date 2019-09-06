Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında (1)
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:23 Kaynak: DHA
CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor. Canan Kaftancığlu'na destek için adliyeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
da bulunuyor.
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