Son Dakika Haberleri: Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında (1)
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Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında (1)

2 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor.

Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında (1), System.String[]
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor. Canan Kaftancığlu'na destek için adliyeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.


Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:23 Kaynak: DHA
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