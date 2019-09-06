Son Dakika Haberleri: Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında (1)
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Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında (1)

2 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor.

Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında (1), System.String[]

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor. Canan Kaftancığlu'na destek için adliyeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

- İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:26 Kaynak: DHA
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