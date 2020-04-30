CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade için adliyede - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye geldi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki konutunun fotoğraflanması olayına ilişkin 22 Nisan 2019 tarihinde sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, talimatı partisinin verdiğini söylemişti. Altun'un avukatının suç duyurusu üzerine Canan Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçu ve suçluyu övme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyeye çağrıldı. Avukatlarıyla birlikte Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gelen Kaftancıoğlu, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan'a ifade veriyor.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki konutunun önüne gelen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi fotoğraf çekmeye başlamıştı. Fotoğraf çekildiğini fark eden koruma polisleri, şahısların yanına giderek fotoğraf çekmemeleri konusunda uyarmıştı. Polislerin uyarısına rağmen fotoğraf çekmeye çalışan 3 kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi hakkında "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçundan soruşturma başlatılırken, soruşturma kapsamında emniyete giderek ifade veren şahıslar savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı. Sosyal medya hesabından Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini söyleyen Kaftancıoğlu halkında da soruşturma başlatılmıştı. - İSTANBUL