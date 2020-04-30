CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade için adliyede - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade için adliyede

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun fotoğraflanması olayına ilişkin 22 Nisan 2019 tarihinde sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, talimatı partisinin verdiğini söylemişti. Fahrettin Altun'un avukatının suç duyurusu üzerine Canan Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçu ve suçluyu övme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyeye çağırıldı. Avukatlarıyla birlikte Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gelen Kaftancıoğlu, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan'a ifade veriyor.

Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne gelen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi, fotoğraf çekmeye başlamıştı. Fotoğraf çekildiğini fark eden koruma polisleri, şahısların yanına giderek, fotoğraf çekmemeleri konusunda uyarmıştı. Polislerin uyarısına rağmen fotoğraf çekmeye çalışan 3 kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi hakkında "özel hayatın gizliliğin ihlali" suçundan soruşturma başlatılırken, soruşturma kapsamında emniyete giderek ifade veren şahıslar, savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı. Sosyal medya hesabından Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini söylediği gerekçesiyle Kaftancıoğlu halkında da soruşturma başlatılmıştı.