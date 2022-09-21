İmamoğlu ve Özçağdaş'ın Davaları Öncesi Anadolu Adliyesi'ne Girişler Engellendi - Son Dakika
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İmamoğlu ve Özçağdaş'ın Davaları Öncesi Anadolu Adliyesi'ne Girişler Engellendi

21.09.2022 11:19

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın davaları öncesi Anadolu Adliyesi’ne girişlerin engellendiğini duyurdu. Kaftancıoğlu, “Korkmayın, biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın davaları öncesi Anadolu Adliyesi'ne girişlerin engellendiğini duyurdu. Kaftancıoğlu, "Korkmayın, biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açtığı davada yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın bugün yapılacak duruşmalarını takip etmek için Anadolu Adliyesi'ne gidenlerin adliyeye girişi engellendi.

KAFTANCIOĞLU: KORKMAYIN, ELBETTE KAZANACAĞIZ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Resmi yazıyla adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek? Korkmayın, biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak!"

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Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çekmek isterken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş beraat etti Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çekmek isterken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş beraat etti YSK üyelerine 'ahmak' diyen Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi! Kaftancıoğlu toplanma çağrısı yapmıştı YSK üyelerine 'ahmak' diyen Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi! Kaftancıoğlu toplanma çağrısı yapmıştı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Anadolu Adliyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu ve Özçağdaş'ın Davaları Öncesi Anadolu Adliyesi'ne Girişler Engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu ve Özçağdaş'ın Davaları Öncesi Anadolu Adliyesi'ne Girişler Engellendi - Son Dakika
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